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BRIEF-Bank Of America Says Shareholder Proposal Requesting Policy To Cease Financing New Fossil Fuel Supplies Did Not Pass, With Nearly 11% Of Votes In Favor - AGM

Reuters | Updated: 26-04-2022 20:35 IST | Created: 26-04-2022 20:35 IST
BRIEF-Bank Of America Says Shareholder Proposal Requesting Policy To Cease Financing New Fossil Fuel Supplies Did Not Pass, With Nearly 11% Of Votes In Favor - AGM

Bank of America Corp: * BANK OF AMERICA SAYS SHAREHOLDERS VOTED TO ELECT ALL DIRECTOR NOMINEES

* BANK OF AMERICA SAYS ADVISORY VOTE ON EXECUTIVE COMPENSATION HAS PASSED WITH NEARLY 94% SUPPORT - SHAREHOLDER MEETING * BANK OF AMERICA SAYS PROPOSAL RATIFYING APPOINTMENT OF PWC AS BANK'S INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTING FIRM FOR 2022 HAS PASSED

* BANK OF AMERICA SAYS PROPOSAL RATIFYING THE DELAWARE EXCLUSIVE FORUM PROVISION IN BANK'S BYLAWS HAS PASSED WITH NEARLY 89% SUPPORT * BANK OF AMERICA SAYS SHAREHOLDER PROPOSAL REQUESTING A CIVIL RIGHTS AND NON DISCRIMINATION AUDIT DID NOT PASS, WITH NEARLY 2% OF VOTES IN FAVOR

* BANK OF AMERICA SAYS SHAREHOLDER PROPOSAL REQUESTING POLICY TO CEASE FINANCING NEW FOSSIL FUEL SUPPLIES DID NOT PASS, WITH NEARLY 11% OF VOTES IN FAVOR * BANK OF AMERICA SAYS SHAREHOLDER PROPOSAL REQUESTING A REPORT ON CHARITABLE DONATIONS DID NOT PASS, WITH NEARLY 3% OF VOTES IN FAVOR Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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