BRIEF-Aramco Remains Focused On Helping Meet World's Demand For Energy - CEO
SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO CEO SAYS AGAINST THE BACKDROP OF INCREASED VOLATILITY IN GLOBAL MARKETS, WE REMAIN FOCUSED ON HELPING MEET THE WORLD’S DEMAND FOR ENERGY THAT IS RELIABLE, AFFORDABLE AND INCREASINGLY SUSTAINABLE
* ARAMCO CEO SAYS ENERGY SECURITY IS VITAL AND WE ARE INVESTING FOR THE LONG TERM, EXPANDING OUR OIL AND GAS PRODUCTION CAPACITY TO MEET ANTICIPATED DEMAND GROWTH * ARAMCO CEO SAYS CREATING LONG-TERM SHAREHOLDER VALUE BY CAPITALIZING ON OUR LOW LIFTING COST, LOW UPSTREAM CARBON INTENSITY, AND INTEGRATED DOWNSTREAM BUSINESS
* ARAMCO CEO SAYS DURING Q1, OUR STRATEGIC DOWNSTREAM EXPANSION PROGRESSED FURTHER IN BOTH ASIA AND EUROPE, AND WE CONTINUE TO DEVELOP OPPORTUNITIES THAT COMPLEMENT OUR GROWTH OBJECTIVES * ARAMCO CEO SAYS MORE OPTIMISTIC THAN EVER ABOUT THE POSITIVE CONTRIBUTION WE CAN MAKE, BOTH TO OUR CUSTOMERS AND TO THE ONGOING GLOBAL ENERGY TRANSITION Source: (https://bit.ly/39mAcLI) Further company coverage:
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