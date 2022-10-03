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BRIEF-Naftogaz Ramps Up Gas Production In Western Ukraine

Reuters | Kyiv | Updated: 03-10-2022 14:48 IST | Created: 03-10-2022 14:45 IST
BRIEF-Naftogaz Ramps Up Gas Production In Western Ukraine
Representative image Image Credit: Twitter(@NaftogazUK)
  • Country:
  • Ukraine

* NAFTOGAZ RAMPS UP GAS PRODUCTION IN WESTERN UKRAINE

* NAFTOGAZ - NAFTOGAZ GROUP IS INCREASING GAS PRODUCTION IN WESTERN UKRAINE WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT * NAFTOGAZ - LVIVGASVYDOBUVANNYA GAS PRODUCTION DIVISION HAS TRANSFERRED 2% MORE NATURAL GAS TO THE TRANSPORTATION SYSTEM YEAR-ON-YEAR THAN IN 2021

* NAFTOGAZ - NEXT YEAR, CAPITAL INVESTMENTS WILL RISE BY 15% UPON APPROVAL OF THE NAFTOGAZ FINANCIAL PLAN BY THE GOVERNMENT * NAFTOGAZ - CURRENT INFRASTRUCTURAL READINESS OF UKRAINE'S UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITIES 100%; 13.9 BCM PUMPED INTO STORAGE & PUMPING PROCESS UNDERWAY

* NAFTOGAZ - NAFTOGAZ HAS ALSO INITIATED GAS PURCHASES FROM PRIVATE PRODUCERS, WITH OVER 200 MCM PURCHASED TO DATE Source text : https://bit.ly/3Rv66WX

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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