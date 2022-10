SCOREBOARD: Sri Lanka vs Australia

Australia Innings: David Warner c Shanaka b M Theekshana 11 Aaron Finch not out 31 Mitchell Marsh c B Rajapaksa b Dhananjaya de Silva 17 Glenn Maxwell c (sub)Ashen Bandara b C Karunaratne 23 Marcus Stoinis not out 59 Extras: (B-4, LB-3, W-10) 17 Total: (3 wkts, 16.3 Overs) 158 Fall of Wickets: 26-1, 60-2, 89-3.

Bowler: Binura Fernando 0.5-0-5-0, Dhananjaya de Silva 2.1-0-18-1, Lahiru Kumara 3.3-0-22-0, Chamika Karunaratne 3-0-20-1, Maheesh Theekshana 3-0-23-1, Wanindu Hasaranga 3-0-53-0, Dasun Shanaka 1-0-10-0.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)