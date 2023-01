Scoreboard of 2nd T20I: India vs Sri Lanka

India: Ishan Kishan b Rajitha 2 Shubman Gill c Theekshana b Rajitha 5 Rahul Tripathi c Mendis b Madushanka 5 Suryakumar Yadav c PWH de Silva b Madushanka 51 Hardik Pandya c Mendis b Karunaratne 12 Deepak Hooda c DM de Silva b PWH de Silva 9 Axar Patel c Karunaratne b Shanaka 65 Shivam Mavi c Theekshana b Shanaka 26 Umran Malik not out 1 Extras: (LB-4, W-10) 14 Total: (For 8 wickets in 20 overs) 190 Fall of wickets: 1-12, 2-21, 3-21, 4-34, 5-57, 6-148, 7-189, 8-190 Bowling: Dilshan Madushanka 4-0-45-2, Kasun Rajitha 4-0-22-2, Chamika Karunaratne 4-0-41-1, Wanindu Hasaranga de Silva 3-0-41-1, Maheesh Theekshana 4-0-33-0, Dasun Shanaka 1-0-4-2.

