KOLKATA JAGGERY & SUGAR PRICES
PTI | Kolkata | Updated: 06-01-2023 16:46 IST | Created: 06-01-2023 16:46 IST
- Country:
- India
Kolkata, Jan.06(PTI): JAGGERY : (All rates are in Rs./quintal & including GST) Tin Gur : 3200.00-3800.00 Packet Gur(Laddo) :3600.00-3650.00 Chakki Gur : 4200.00-4400.00 ---- SUGAR : Medium-30 : 3900.00-3980.00 Small-30 : 3800.00-3940.00 Large-30 : 4240.00 ----
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