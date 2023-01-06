BRIEF-Phillips 66 To Acquire Publicly Held Common Units Of DCP Midstream, LP
Phillips 66: * PHILLIPS 66 REACHES AGREEMENT TO ACQUIRE PUBLICLY HELD COMMON UNITS OF DCP MIDSTREAM, LP
* PHILLIPS 66 - PROPOSED DEAL FOR CASH CONSIDERATION OF $41.75 PER COMMON UNIT * PHILLIPS 66: DEAL INCREASES PHILLIPS 66'S ECONOMIC INTEREST IN DCP MIDSTREAM, LP TO 86.8%
* PHILLIPS 66 - TARGETED OPERATIONAL AND COMMERCIAL SYNERGIES OF AT LEAST $300 MILLION * PHILLIPS 66 - TARGETED OPERATIONAL AND COMMERCIAL SYNERGIES OF AT LEAST $300 MILLION
* PHILLIPS 66 - ALL-CASH TRANSACTION EXPECTED TO CLOSE IN Q2 OF 2023 * PHILLIPS 66 - DEAL EXPECTED TO GENERATE AN INCREMENTAL $1 BILLION OF ADJUSTED EBITDA FOR CO
* PHILLIPS 66 - PLANS TO FUND ABOUT $3.8 BILLION CASH CONSIDERATION THROUGH A COMBINATION OF CASH & DEBT * PHILLIPS 66 - PLANS TO FUND APPROXIMATELY $3.8 BILLION CASH CONSIDERATION THROUGH A COMBINATION OF CASH AND DEBT
* PHILLIPS 66 - EXPECTS TO CAPTURE OPERATIONAL & COMMERCIAL SYNERGIES OF AT LEAST $300 MILLION BY INTEGRATING DCP MIDSTREAM INTO ITS EXISTING MIDSTREAM BUSINESS * PHILLIPS 66- EXPECTS TO CAPTURE OPERATIONAL, COMMERCIAL SYNERGIES OF AT LEAST $300 MILLION BY INTEGRATING DCP MIDSTREAM INTO EXISTING MIDSTREAM BUSINESS
* PHILLIPS 66 - DCP MIDSTREAM HAS NOT SOLICITED AND IS NOT SOLICITING APPROVAL OF TRANSACTION BY ANY OTHER HOLDERS OF DCP MIDSTREAM COMMON UNITS Source text for Eikon: Further company coverage:
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