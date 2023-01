SCOREBOARD: India vs Sri Lanka

Sri Lanka (Target: 374 runs from 50 overs) Pathum Nissanka c Patel b Umran Malik 72 Avishka Fernando c Pandya b Mohd Siraj 5 Kusal Mendis b Mohd Siraj 0 Charith Asalanka c Rahul b Umran Malik 23 Dhananjaya de Silva c †Rahul b Mohd Shami 47 Dasun Shanaka not out 108 Wanindu Hasaranga de Silva c Iyer b Chahal 16 Dunith Wellalage c Shubman Gill b Umran Malik 0 Chamika Karunaratne c Sharma b Pandya 14 Kasun Rajitha not out 9 Extras: (LB-3 W-9) 12 Total: (For 8 wickets in 50 overs) 306 Fall of wickets: 1/19 2/23 3/64 4/136 5/161 6/178 7/179 8/206 Bowling: Mohammed Shami 9-0-67-1, Mohammed Siraj 7-1-30-2, Hardik Pandya 6-0-33-1, Umran Malik 8-0-57-3, Yuzvendra Chahal 10-0-58-1, Axar Patel 10-0-58-0.

