Scoreboard: 2nd ODI, IND vs SL

India's innings: Rohit Sharma c Kusal Mendis b C Karunaratne 17 Shubman Gill c Avishka Fernando b Lahiru Kumara 21 Virat Kohli b Lahiru Kumara 4 Shreyas Iyer lbw b Rajitha 28 KL Rahul not out 64 Hardik Pandya c Kusal Mendis b C Karunaratne 36 Axar Patelc C Karunaratne b Dhananjaya de Silva 21 Kuldeep Yadav not out 10 Extras (lb 3, w 13, nb 2) 18 Total (6 wickets, 43.2 overs) 219 Fall of Wickets 33-1, 41-2, 62-3, 86-4, 161-5, 191-6 Bowlers: Kasun Rajitha 9-0-46-1, Lahiru Kumara 9.2-0-64-2, Chamika Karunaratne 8-0-51-2, Wanindu Hasaranga 10-0-28-0, Dunith Wellalage 2-0-12-0, Dasun Shanaka 2-0-6-0, Dhananjaya de Silva 3-0-9-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)