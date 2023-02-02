Left Menu

11 trains running late in northern India due to low visibility

As many as 11 passenger trains are running late in the northern region due to low visibility, informed Railway officials on Thursday.

ANI | Updated: 02-02-2023 08:19 IST | Created: 02-02-2023 08:19 IST
11 trains running late in northern India due to low visibility
Representative Image. Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

As many as 11 passenger trains are running late in the northern region due to low visibility, informed Railway officials on Thursday. According to railway officials, Barauni- NewDelhi Clone Special and Ayodhya Cantt- Delhi Express are running late by 3:30 hours.

Rajgir-New Delhi Sharmjeevi Express and Raxaul-Anand Vihar Terminal Sadbhavana Express are running late by 2:00 hours while Puri- New Delhi Purusottam Express and Dr Ambedkar Nagar-Shri Mata Vaishno Devi Katra are running late by 1:45 hours. Azamgarh-Delhi Kaifiyat Express, Raigarh- Hazrat Nizamuddin Gondwana Express, Jabalpur-Hazrat Nizamuddin Gondwana Express, Darbhanga-New Delhi Clone Special, and MGR Chennai Central- New Delhi Grand Trunk Express, are running also late by 1:00 hours, 2:30 hours, 1:30 hours, 1:30 hours and 3:00 hours respectively.

On Wednesday a total of 10 passenger trains were running late. Visibility across North India was reduced to concerning levels as fog engulfed the entire region. (ANI)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Webb's NIRISS back to full scientific operations after suffering software glitch

Webb's NIRISS back to full scientific operations after suffering software gl...

 Global
2
Health News Roundup: Italy eases anti-COVID measures for travellers from China; Novo Nordisk launches 'strong' guidance, warns of supply constraints and more

Health News Roundup: Italy eases anti-COVID measures for travellers from Chi...

 Global
3
OnePlus announces OxygenOS 13 Open Beta for Nord CE

OnePlus announces OxygenOS 13 Open Beta for Nord CE

India
4
Stunning NASA photo reveals mesa-like landforms on Mars

Stunning NASA photo reveals mesa-like landforms on Mars

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Solving Water Crises with the Help of Technology

The Rise of Artificial Intelligence: Navigating the Future with AI

Preserving Our Water for Tomorrow: The Technological Revolution in Water Resource Management

Water 2.0: The Impact of Technology on Urban Development

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2023