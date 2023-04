IPL Scoreboard: LSG vs CSK

Lucknow Super Giants (Target: 218 runs from 20 overs) KL Rahul c Gaikwad b Ali 20 Kyle Mayers c Conway b Ali 53 Deepak Hooda c Stokes b Santner 2 Krunal Pandya c Jadeja b Ali 9 Marcus Stoinis b Ali 21 Nicholas Pooran c Stokes b Deshpande 32 Ayush Badoni c Dhoni b Deshpande 23 Krishnappa Gowtham not out 17 Mark Wood not out 10 Extras: (LB-2 NB-3 W-13) 18 Total: (For 7 wickets in 20 overs) 205 Fall of wickets: 1/79 2/82 3/82 4/105 5/130 6/156 7/195 Bowling: Deepak Chahar 4-0-55-0, Ben Stokes 1-0-18-0, Tushar Deshpande 4-0-45-2, Moeen Ali 4-0-26-4, Mitchell Santner 4-0-21-1, Rajvardhan Hangargekar 2-0-24-0, Ravindra Jadeja 1-0-14-0.

