Scoreboard: Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bangalore: Virat Kohli b Narine 21 Faf du Plessis b Varun 23 Michael Bracewell c Rana b Thakur 19 Glenn Maxwell b Varun 5 Harshal Patel b Varun 0 Shahbaz Ahmed c Thakur b Narine 1 Dinesh Karthik c Varun b Suyash Sharma 9 Anuj Rawat c Narine b Suyash Sharma 1 David Willey not out 20 Karn Sharma c Rana b Suyash Sharma 1 Akash Deep c & b Varun 17 Extras: (B-4, LB-1, W-1) 6 Total: (all out in 17.4 overs) 123 Fall of Wickets: 1-44, 2-46, 3-54, 4-54, 5-61, 6-83, 7-84, 8-86, 9-96.

Bowling: Umesh Yadav 2-0-17-0, Tim Southee 2-0-25-0, Sunil Narine 4-0-16-2, Varun Chakravarthy 3.4-0-15-4, Suyash Sharma 4-0-30-3, Shardul Thakur 2-0-15-1.

