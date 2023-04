IPL Scoreboard: RR vs DC

Delhi Capitals Prithvi Shaw c Samson b Boult 0 David Warner lbw b Chahal 65 Manish Pandey lbw b Boult 0 Rilee Rossouw c Yashasvi Jaiswal b Ashwin 14 Lalit Yadav b Boult 38 Axar Patel st Samson b Chahal 2 Rovman Powell c Hetmyer b Ashwin 2 Abishek Porel c Hetmyer b Chahal 7 Kuldeep Yadav not out 3 Anrich Nortje b Sandeep Sharma 0 Mukesh Kumar not out 1 Extras: (lb-2, w-7, b-1) 10 Total: 142/9 in 20 overs Fall of wickets: 0-1, 0-2, 36-3, 100-4, 111-5, 118-6, 138-7, 139-8, 140-9 Bowling: Trent Boult 4-1-29-3, Sandeep Sharma 4-0-20-1, Ravichandran Ashwin 4-0-25-2, Jason Holder 3-0-28-0, Yuzvendra Chahal 4-0-27-3, Murugan Ashwin 1-0-11-0.

