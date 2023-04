IPL Scoreboard: CSK vs MI

Scoreboard of the IPL match between Mumbai Indians and Chennai Super Kings here on Saturday. Mumbai Indians: Rohit Sharma b Tushar Deshpande 21 Ishan Kishan c Pretorius b Ravindra Jadeja 32 Cameron Green c and b Ravindra Jadeja 12 Suryakumar Yadavc Dhoni b Santner1 Tilak Varma lbw b Ravindra Jadeja 22 Arshad Khan lbw b Santner 2 Tim David c Ajinkya Rahane b Tushar Deshpande 31 Tristan Stubbs c Ruturaj Gaikwad b Magala 5 Hrithik Shokeen not out 18 Piyush Chawla not out 5 Extras: (b-1, lb-2, w-5) 8 Total: 157/8 in 20 overs Fall of wickets: 38-1, 64-2, 67-3, 73-4, 76-5, 102-6, 113-7, 131-8 Bowling: Deepak Chahar 1-0-10-0, Tushar Deshpande 3-0-31-2, Sisanda Magala 4-0-37-1, Mitchell Santner 4-0-28-2, Ravindra Jadeja 4-0-20-3, Dwaine Pretorius 4-0-28-0.

