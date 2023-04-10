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BRIEF-UK's Union: 1350 Offshore Workers To Strike Over Pay From April 24-26

Reuters | Updated: 10-04-2023 08:16 IST | Created: 10-04-2023 08:16 IST
BRIEF-UK's Union: 1350 Offshore Workers To Strike Over Pay From April 24-26

UK'S UNITE UNION: * UNITE ON FEB.7 ANNOUNCED MAJOR 48-HOUR STOPPAGE AS INDUSTRIAL ACTION SET TO HIT OIL AND GAS OPERATORS IN PAY DISPUTE

* SAYS 1350 OFFSHORE WORKERS TO TAKE PART IN STRIKE ACTION STARTING ON 24 APRIL UNTIL 26 APRIL * FIVE COMPANIES TO BE IMPACTED ARE: BILFINGER UK LIMITED, PETROFAC FACILITIES MANAGEMENT, STORK TECHNICAL SERVICES, SPARROWS OFFSHORE SERVICES, AND WORLEY SERVICES UK

* CORPORATIONS TO BE HIT BY THE ACTION INCLUDE BP, CNRI, ENQUEST, HARBOUR ENERGY, ITHACA, SHELL AND TOTAL

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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