IPL Scoreboard: Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad c Yashasvi Jaiswal b Sandeep Sharma8 Devon Conway c Yashasvi Jaiswal b Chahal 50 Ajinkya Rahane lbw b Ashwin 31 Shivam Dube lbw b Ashwin 8 Moeen Ali c Sandeep Sharma b Zampa 7 Ambati Rayudu c Hetmyer b Chahal 1 Ravindra Jadeja not out 25 MS Dhoni not out 32 Extras: (LB-2,W-8) 10 Total: (For 6 wickets in 20 Overs) 172 Fall of wickets: 1-10, 2-78, 3-92, 4-102, 5-103, 6-113.

Bowling: Sandeep Sharma 3-0-30 -1, Kuldeep Sen 2-0-8-0, Jason Holder 3-0-37-0, Adam Zampa 4-0-43-1, Ravichandran Ashwin 4-0-25-2, Yuzvendra Chahal 4-0-27- 2.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)