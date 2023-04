IPL Scoreboard: DC vs RCB

Delhi Capitals Innings: David Warner c Kohli b Vijaykumar Vyshak 19 Prithvi Shaw run out (Anuj Rawat) 0 Mitchell Marsh c Kohli b Parnell 0 Yash Dhull lbw b Siraj 1 Manish Pandey lbw b W Hasaranga 50 Abishek Porel c Parnell b Harshal Patel 5 Axar Patel c Siraj b Vijaykumar Vyshak 21 Aman Hakim Khan c Kohli b Siraj 18 Lalit Yadav c Maxwell b Vijaykumar Vyshak 4 Anrich Nortje not out 23 Kuldeep Yadav not out 7 Extras: (W-3) 3 Total: (9 wkts, 20 Overs) 151 Fall of Wickets: 1-1, 1-2, 2-3, 30-4, 53-5, 80-6, 98-7, 110-8, 128-9.

Bowler: Mohammed Siraj 4-0-23-2, Wayne Parnell 4-0-28-1, Vijaykumar Vyshak 4-0-20-3, Shahbaz Ahmed 1-0-11-0, Wanindu Hasaranga 3-0-37-1, Harshal Patel 4-0-32-1.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)