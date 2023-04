IPL SCOREBOARD: GT vs RR

Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal c Shubman Gill b Hardik Pandya 1 Jos Buttler b Shami 0 Devdutt Padikkal c Mohit Sharma b Rashid Khan 26 Sanju Samson c Miller b Noor Ahmad 60 Riyan Parag c Miller b Rashid Khan 5 Shimron Hetmyer not out 56 Dhruv Jurel c Mohit Sharma b Shami 18 Ravichandran Ashwin c Rahul Tewatia b Shami 10 Trent Boult not out 0 Extras: (lb-1, w-2) 3 Total: 179/7 in 19.2 overs Fall of wickets: 2-1, 4-2, 47-3, 55-4, 114-5, 161-6, 171-7 Bowling: Mohammed Shami 4-1-25-3, Hardik Pandya 4-0-24-1, Alzarri Joseph 3-0-47-0, Rashid Khan 4-0-46-2, Mohit Sharma 2-0-7-0, Noor Ahmad 2.2-0-29-1.

