IPL Scoreboard: Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Hyderabad: Harry Brook c Suryakumar Yadav b Behrendorff 9 Mayank Agarwal c Tim David b Riley Meredith 48 Rahul Tripathi c Ishan Kishan b Behrendorff 7 Aiden Markram c Hrithik Shokeen b Green 22 Abhishek Sharma c Tim David b Chawla 1 Heinrich Klaasen c Tim David b Chawla 36 Abdul Samad run out (Hrithik Shokeen/Ishan Kishan) 9 Marco Jansen c Tim David b Riley Meredith 13 Washington Sundar run out (Tim David) 10 Bhuvneshwar Kumar c Rohit b Arjun Tendulkar 2 Mayank Markande not out 2 Extras: (B-1, LB-5, W-13,) 19 Total: (all out in 19.5 Overs) 178 Fall of wickets: 1-11, 2-25, 3-71, 4-72, 5-127, 6-132, 7-149, 8-165, 9-174.

Bowling: Arjun Tendulkar 2.5-0-18-1, Jason Behrendorff 4-0-37-2, Riley Meredith 4-0-33-2, Hrithik Shokeen 1-0-12-0, Piyush Chawla 4-0-43-2, Cameron Green 4-0-29-1.

