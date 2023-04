IPL SCOREBOARD: CSK vs SRH

Chennai Super Kings Ruturaj Gaikwad run out 35 Devon Conway not out 77 Ajinkya Rahane c Markram b Markande 9 Ambati Rayudu b Markande 9 Moeen Ali not out 6 Extras: (LB-2) 2 Total: (For 3 wickets, 18.4 overs) 138 Fall of wickets: 1-87, 2-110, 3-122.

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 2-0-10-0, Marco Jansen 3-0-37-0, Aiden Markram 1-0-11-0, Washington Sundar 2.4-0-16-0, Mayank Markande 4-0-23-2, Umran Malik 3-0-18-0, Mayank Dagar 3-0-21-0.

