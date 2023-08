Scoreboard: India versus West Indies, third ODI

West Indies innings: Brandon King c Ishan Kishan b Mukesh Kumar 0 Kyle Mayers b Mukesh Kumar 4 Alick Athanaze b Kuldeep Yadav 32 Shai Hope c Shubman Gill b Mukesh Kumar 5 Keacy Carty c Shubman Gill b Jaydev Unadkat 6 Shimron Hetmyer c Suryakumar Yadav b Thakur 4 Romario Shepherd c Jaydev Unadkat b Thakur 8 Yannic Cariah lbw b Kuldeep Yadav 19 Alzarri Joseph c Ishan Kishan b Thakur 26 Gudakesh Motie not out 39 Jayden Seales b Thakur Extras (lb 1, w 4, nb 2) 7 Total (all out, 35.3 overs) 151 Fall of Wickets 1-1, 7-2, 17-3, 35-4, 40-5, 50-6, 75-7, 88-8, 143-9, 151-10 Bowlers: Mukesh Kumar 7-1-30-3, Hardik Pandya 4-1-13-0, Shardul Thakur 6.3-0-37-4, Jaydev Unadkat 5-0-16-1, Kuldeep Yadav 8-3-25-2, Ravindra Jadeja 5-1-29-0.

