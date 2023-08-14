Left Menu

BRIEF-Plus500 HY EBITDA Rises 17%

Reuters | Updated: 14-08-2023 11:52 IST | Created: 14-08-2023 11:50 IST
BRIEF-Plus500 HY EBITDA Rises 17%
Representative Image Image Credit: Wikimedia commons

Plus500 Ltd: * $60.0M NEW SHARE BUYBACK PROGRAMME ANNOUNCED TODAY

* $60.0M NEW SHARE BUYBACK PROGRAMME COMPRISING OF INTERIM BUYBACK PROGRAMME OF $33.7M AND SPECIAL BUYBACK PROGRAMME OF $26.3M * GROUP'S REVENUE AND EBITDA FOR CURRENT FINANCIAL YEAR WILL BE IN LINE WITH CURRENT MARKET EXPECTATIONS

* HY EBITDA UP 17% TO $174.1M, COMPARED TO H2 2022 * HY EBITDA MARGIN UP 2% TO 47% COMPARED TO H2 2022

* HY GROUP REVENUE (COMPRISING TRADING INCOME OF $346.2M, INTEREST INCOME OF $22.3M), UP 15% TO $368.5M COMPARED TO H2 2022 * $60.0M DIVIDEND DECLARED TODAY ($0.7344 PER SHARE) Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
US: Death toll in Hawaii wildfire reaches 93, deadliest in 100 years 

US: Death toll in Hawaii wildfire reaches 93, deadliest in 100 years 

 United States
2
Health News Roundup: US Supreme Court halts Purdue Pharma bankruptcy settlement pending review; Uzbekistan starts trial over 65 child deaths linked to contaminated cough syrups and more

Health News Roundup: US Supreme Court halts Purdue Pharma bankruptcy settlem...

 Global
3
Health News Roundup: US Supreme Court halts Purdue Pharma bankruptcy settlement pending review; Namibia bans poultry imports from Denmark, Netherlands due to bird flu and more

Health News Roundup: US Supreme Court halts Purdue Pharma bankruptcy settlem...

 Global
4
Science News Roundup: Canada's Telesat says MDA to build 198 satellites, shares soar; Virgin Galactic launches tourists to edge of space and more

Science News Roundup: Canada's Telesat says MDA to build 198 satellites, sha...

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Transform Your Life with These Ultra-Efficient, Time-Friendly Habits

Exploring the Enchanting Beauty of Indian Forests: A Journey into Nature's Wonderland

Securing Truth Online: The Power of Image Encryption Against Deepfakes

Unleashing VR and AR Potential: Transforming Global Tech Landscape

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2023