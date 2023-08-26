BRIEF-Maplebear Inc Says CEO Fidji Simo's 2022 Annual Compensation Was $1.5 Mln
Reuters | Updated: 26-08-2023 00:33 IST | Created: 26-08-2023 00:33 IST
Maplebear Inc: * MAPLEBEAR INC SAYS CEO FIDJI SIMO'S 2022 ANNUAL COMPENSATION WAS $1.5 MILLION
* MAPLEBEAR INC SAYS CFO NICK GIOVANNI'S 2022 ANNUAL COMPENSATION WAS $812,565 * MAPLEBEAR- CORNERSTONE INVESTORS, INDICATED INTEREST, TO BUY SHARES OF COMMON STOCK OF UP TO ABOUT $400 MILLION
* MAPLEBEAR - TO USE IPO NET PROCEEDS, TOGETHER WITH EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS, TO SATISFY ANTICIPATED TAX WITHHOLDING AND REMITTANCE OBLIGATIONS
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