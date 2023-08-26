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BRIEF-Maplebear Inc Says Revenue For Three Months Ended June 30 2023 Was $716 Million

LLC, J.P. MORGAN , BOFA SECURITIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO * MAPLEBEAR INC. SAYS JMP SECURITIES, LIONTREE , OPPENHEIMER & CO., PIPER SANDLER ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO * MAPLEBEAR INC. SAYS REVENUE FOR THREE MONTHS ENDED JUNE 30 2023 WAS $716 MILLION * MAPLEBEAR INC.

Reuters | Updated: 26-08-2023 01:37 IST | Created: 26-08-2023 00:39 IST
BRIEF-Maplebear Inc Says Revenue For Three Months Ended June 30 2023 Was $716 Million
Representative Image Image Credit: Pixabay

Maplebear Inc : * MAPLEBEAR INC FILES FOR IPO – SEC FILING

* MAPLEBEAR INC.- HAVE APPLIED TO LIST COMMON STOCK ON THE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET UNDER THE SYMBOL “CART.” * MAPLEBEAR INC. - ENTERED AGREEMENT WITH PEPSICO, AFTER WHICH PEPSICO AGREED TO PURCHASE $175 MILLION OF SERIES A REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERRED STOCK

* MAPLEBEAR INC. SAYS GOLDMAN SACHS & CO. LLC, J.P. MORGAN , BOFA SECURITIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO * MAPLEBEAR INC. SAYS BARCLAYS, CITIGROUP, BAIRD ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* MAPLEBEAR INC. SAYS JMP SECURITIES, LIONTREE , OPPENHEIMER & CO., PIPER SANDLER ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO * MAPLEBEAR INC. SAYS TIGRESS FINANCIAL PARTNERS, STERN, RAMIREZ & CO., INC. ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* MAPLEBEAR INC. SAYS WE DO NOT ANTICIPATE PAYING ANY CASH DIVIDENDS IN THE FORESEEABLE FUTURE * MAPLEBEAR INC. SAYS BLAYLOCK VAN, LLC, DREXEL HAMILTON, LOOP CAPITAL MARKETS, R. SEELAUS & CO., LLC ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* MAPLEBEAR INC. SAYS REVENUE FOR THREE MONTHS ENDED JUNE 30 2023 WAS $716 MILLION * MAPLEBEAR INC. SAYS NET INCOME FOR THREE MONTHS ENDED JUNE 30 2023 WAS $114 MILLION

* MAPLEBEAR INC - LISTS ENTITIES AFFILIATED WITH ENTITIES AFFILIATED WITH SEQUOIA CAPITAL UNDER 5% STOCKHOLDERS * MAPLEBEAR INC - LISTS ENTITIES AFFILIATED WITH D1 CAPITAL PARTNERS UNDER 5% STOCKHOLDERS

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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