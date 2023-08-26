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BRIEF-BP CEO Says Will Invest $55-$65 Bln In Energy Transition By End Of Decade

Reuters | Updated: 26-08-2023 19:35 IST | Created: 26-08-2023 19:35 IST
BRIEF-BP CEO Says Will Invest $55-$65 Bln In Energy Transition By End Of Decade

BP PLC CEO: * BP CEO SAYS WILL INVEST $55-$65 BLN IN ENERGY TRANSITION BY END OF THE DECADE

* BP CEO SAYS ENERGY TRANSION A MASSIVE OPPORTUNITY FOR OUR BUSINESS, NOT A THREAT * BP CEO SAYS 30% OF CAPITAL WILL GO INTO ENERGY TRANSITION IN 2023

* BP CEO SAYS ON TRACK TO INVEST UP TO 50% OF ITS CAPITAL IN ENERGY TRANSITION BY END OF THE DECADE * BP CEO SAYS NEED GLOBAL INVESTMENT IN BOTH CURRENT ENERGY SYSTEMS AND IN ENERGY TRANSITION

* BP CEO SAYS PRODUCING 1 BCF GAS FROM THE EAST COAST BLOCK * BP CEO SAYS GLOBALLY, OIL AND GAS WILL BE NEEDED FOR MANY MORE DECADES TO COME

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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