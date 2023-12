Second ODI: IND vs SA

South Africa Innings: Reeza Hendricks c Mukesh Kumar b Arshdeep Singh 52 Tony de Zorzi not out 119 Rassie van der Dussen c Samson b Rinku Singh 36 Aiden Markram not out 2 Extras: (W-5, NB-1) 6 Total: (2 wkts, 42.3 Overs) 215 Fall of Wickets: 130-1, 206-2.

Bowler: Mukesh Kumar 8-2-46-0, Arshdeep Singh 8-0-28-1, Avesh Khan 8-0-43-0, Axar Patel 6-0-22-0, Kuldeep Yadav 8-0-48-0, Tilak Varma 3-0-18-0, Rinku Singh 1-0-2-1, Sai Sudharsan 0.3-0-8-0.

