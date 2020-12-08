BRIEF-Pfizer May Not Be Able To Provide More Of Its Vaccine To U.S. Until Next June Due To Commitments To Other Countries- NYT

BRIEF-Pfizer May Not Be Able To Provide More Of Its Vaccine To U.S. Until Next June Due To Commitments To Other Countries- NYTReuters | Updated: 08-12-2020 03:17 IST | Created: 08-12-2020 03:17 IST
Dec 7 (Reuters) -
* TRUMP ADMINISTRATION OFFICIALS PASSED WHEN PFIZER OFFERED IN LATE SUMMER TO SELL U.S. GOVERNMENT ADDITIONAL DOSES OF ITS COVID-19 VACCINE - NYT
* PFIZER MAY NOT BE ABLE PROVIDE MORE OF ITS VACCINE TO THE UNITED STATES UNTIL NEXT JUNE BECAUSE OF ITS COMMITMENTS TO OTHER COUNTRIES- NYT Source text for : https://nyti.ms/2JXUyyj Further company coverage: