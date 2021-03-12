Left Menu

BRIEF-Novavax Confirms High Levels Of Efficacy Against Original, Variant Covid-19 Strains In UK, South Africa Trials

Reuters | Updated: 12-03-2021 03:44 IST | Created: 12-03-2021 03:44 IST
BRIEF-Novavax Confirms High Levels Of Efficacy Against Original, Variant Covid-19 Strains In UK, South Africa Trials

NOVAVAX: * NOVAVAX CONFIRMS HIGH LEVELS OF EFFICACY AGAINST ORIGINAL AND VARIANT COVID-19 STRAINS IN UNITED KINGDOM AND SOUTH AFRICA TRIALS

* NOVAVAX - IN UK TRIAL, EFFICACY OF CO'S COVID-19 VACCINE CANDIDATE WAS 86.3% AGAINST A VARIANT CIRCULATING IN THE UK (POST HOC) * NOVAVAX - FINAL ANALYSIS IN UK TRIAL CONFIRMS 96.4% EFFICACY AGAINST ORIGINAL STRAIN OF COVID-19

* NOVAVAX - PRIMARY EFFICACY ENDPOINT DEMONSTRATED AN OVERALL VACCINE EFFICACY OF 89.7% IN UK PHASE 3 TRIAL OF CO'S COVID-19 VACCINE CANDIDATE * NOVAVAX - ACROSS UK AND SOUTH AFRICA TRIALS, CO'S COVID-19 VACCINE CANDIDATE DEMONSTRATED 100% PROTECTION AGAINST SEVERE DISEASE

* NOVAVAX - IN SOUTH AFRICA PHASE 2B TRIAL, OBSERVED EFFICACY OF 55.4% AMONG HIV-NEGATIVE PARTICIPANTS * NOVAVAX - IN BOTH TRIALS, ANALYSES SHOWED VACCINE IS WELL-TOLERATED, WITH LOW LEVELS OF SEVERE, SERIOUS & MEDICALLY ATTENDED ADVERSE EVENTS AT DAY 35

* NOVAVAX - COMPLETE ANALYSIS OF SOUTH AFRICA TRIAL INDICATES THERE MAY BE A LATE PROTECTIVE EFFECT OF PRIOR EXPOSURE WITH ORIGINAL COVID-19 STRAIN * NOVAVAX - DATA SHOWED COVID-19 VACCINE CANDIDATE DRAMATICALLY REDUCED MILD AND MODERATE DISEASE ACROSS UK, SOUTH AFRICA TRIALS Source text for Eikon:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

Miners, energy stocks lift UK shares on U.S. stimulus cheer

Cognizant India to cover COVID-19 vaccine cost for staff, family members

Shell says Nigeria Delta oil spill dropped by 40% in 2020

Shell fuel sales fall drives 16% drop in its 2020 carbon emissions

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Addressing conflict-related sexual violence at long last

... ...

Why unequal access to coronavirus vaccines is a threat to us all

... ...

Videos

Latest News

Biden recognized incredible contribution of Indian American community: Spokesperson

US President Joe Biden recognised the incredible contribution of the Indian American community when last week during an interaction with NASA scientists involved in the Mars mission he said that people of Indian descent were taking over the...

WRAPUP 1-Soccer-Milan grab draw at Man United, wins for Arsenal and Tottenham

A stoppage-time header from defender Simon Kjaer earned AC Milan a 1-1 draw at Manchester United in the blockbuster Europa League last-16 first-leg at Old Trafford on Thursday.Kjaers goal after teenager Amad Diallo had given United the lead...

U.S. vice president, WTO chief agree on need to reform global trade body

Vice President Kamala Harris and the head of the World Trade Organization agreed on Thursday about the need to reform the global trade body and pledged to work together to boost momentum for the global economy, the White House said. Harris,...

U.S. lawmaker urges FAA to extend 'zero tolerance' policy past March 30

The chairman of the U.S. House of Representatives Transportation and Infrastructure Committee on Thursday urged the Federal Aviation Administration FAA to extend a zero tolerance policy for passengers not wearing masks or causing disturbanc...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021