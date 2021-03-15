BRIEF-AstraZeneca Says Safety Data Of People Vaccinated In EU, UK Shown No Evidence Of Increased Risk OF Blood Clots With COVID-19 Vaccine

BRIEF-AstraZeneca Says Safety Data Of People Vaccinated In EU, UK Shown No Evidence Of Increased Risk OF Blood Clots With COVID-19 VaccineReuters | Updated: 15-03-2021 00:00 IST | Created: 15-03-2021 00:00 IST
AstraZeneca PLC: * UPDATE ON THE SAFETY OF COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA
* SAFETY DATA OF PEOPLE VACCINATED IN EU, UK SHOWN NO EVIDENCE OF INCREASED RISK OF PULMONARY EMBOLISM, DEEP VEIN THROMBOSIS OR THROMBOCYTOPENIA, IN ANY DEFINED AGE GROUP, GENDER, BATCH OR IN ANY PARTICULAR COUNTRY * ASTRAZENECA - SAFETY DATA OF PEOPLE VACCINATED IN EU, UK SHOWN NO EVIDENCE OF INCREASED RISK OF PULMONARY EMBOLISM, DEEP VEIN THROMBOSIS OR THROMBOCYTOPENIA, IN ANY DEFINED AGE GROUP, GENDER, BATCH OR IN ANY PARTICULAR COUNTRY
* ASTRAZENECA - REPORTED EVENTS OF PULMONARY EMBOLISM REPORTED AMONG THOSE GIVEN VACCINE IS MUCH LOWER THAN WOULD BE EXPECTED TO OCCUR NATURALLY IN GENERAL POPULATION OF THIS SIZE * ASTRAZENECA - REPORTED EVENTS OF PULMONARY EMBOLISM REPORTED AMONG THOSE GIVEN VACCINE IS MUCH LOWER THAN WOULD BE EXPECTED TO OCCUR NATURALLY IN GENERAL POPULATION OF THIS SIZE
* ASTRAZENECA - MONTHLY SAFETY REPORT WILL BE MADE PUBLIC ON EUROPEAN MEDICINES AGENCY WEBSITE IN FOLLOWING WEEK * ASTRAZENECA - COMPANY IS KEEPING THIS ISSUE UNDER CLOSE REVIEW BUT AVAILABLE EVIDENCE DOES NOT CONFIRM THAT VACCINE IS CAUSE
* ASTRAZENECA - COMPANY IS KEEPING THIS ISSUE UNDER CLOSE REVIEW BUT AVAILABLE EVIDENCE DOES NOT CONFIRM THAT VACCINE IS CAUSE * ASTRAZENECA-DURING PRODUCTION OF VACCINE MORE THAN 60 QUALITY TESTS ARE CONDUCTED BY CO, ITS PARTNERS&BY MORE THAN 20 INDEPENDENT TESTING LABORATORIES
* ASTRAZENECA-ADDITIONAL TESTING HAS& IS BEING CONDUCTED BY CO&INDEPENDENTLY BY EUROPEAN HEALTH AUTHORITIES AND NONE OF RE-TESTS SHOWN CAUSE FOR CONCERN * ASTRAZENECA - IN TERMS OF QUALITY, THERE ARE ALSO NO CONFIRMED ISSUES RELATED TO ANY BATCH OF OUR VACCINE USED ACROSS EUROPE, OR REST OF WORLD
* ASTRAZENECA - "WE ARE GOING BEYOND STANDARD PRACTICES FOR SAFETY MONITORING OF LICENSED MEDICINES IN REPORTING VACCINE EVENTS, TO ENSURE PUBLIC SAFETY" * ASTRAZENECA - FURTHERMORE, IN CLINICAL TRIALS, EVEN THOUGH NUMBER OF THROMBOTIC EVENTS WAS SMALL, THESE WERE LOWER IN VACCINATED GROUP
* ASTRAZENECA - THERE HAS ALSO BEEN NO EVIDENCE OF INCREASED BLEEDING IN OVER 60,000 PARTICIPANTS ENROLLED Source text for Eikon: Further company coverage:
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