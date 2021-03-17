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BRIEF-U.S CDC Director Says Agency Working To Update Guidance On Maintaining Six Feet Of Distance

Reuters | Washington DC | Updated: 17-03-2021 22:28 IST | Created: 17-03-2021 22:10 IST
BRIEF-U.S CDC Director Says Agency Working To Update Guidance On Maintaining Six Feet Of Distance
Representative image Image Credit: Image Credit : Wikimedia

Public health officials: * FDA WILL ANALYZE REAL WORLD EVIDENCE, DATA FROM TRIALS TO DETERMEINE WHEN VACCINES NEED TO BE ALTERED TO ADDRESS VARIANTS: FDA OFFICIAL AT HOUSE SUBCOMMITTEE HEARING

* FDA IS ALREADY GETTING FIRST READOUTS ON VACCINE SAFETY DATA; EFFICACY DATA WILL BE IN THE NEXT FEW MONTHS: FDA OFFICAL * THE EFFECTS OF CORONAVIRUS VACCINES AGAINST "LONG-COVID" SYMPTOMS WILL BE STUDIED IN THE FUTURE: U.S. INFECTIOUS DISEASES OFFICIAL FAUCI

* U.S. CDC ACTIVELY WORKING TO ROLL-OUT VACCINATION PLAN AT DIALYSIS CENTERS: CDC DIRECTOR ROCHELLE WALENSKY * U.S. CDC DIRECTOR SAYS AGENCY REVIEWING EMERGING INFORMATION ON MAINTAINING SIX FEET OF DISTANCE VERSUS THREE FEET AND WORKING TO UPDATE ITS GUIDANCE

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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