BRIEF-Gavi Says COVAX Updated Participants On Delivery Delays For Vaccines From SII And AstraZeneca

BRIEF-Gavi Says COVAX Updated Participants On Delivery Delays For Vaccines From SII And AstraZenecaReuters | Updated: 25-03-2021 22:28 IST | Created: 25-03-2021 22:25 IST
* GAVI SAYS COVAX UPDATES PARTICIPANTS ON DELIVERY DELAYS FOR VACCINES FROM SERUM INSTITUTE OF INDIA (SII) AND ASTRAZENECA
* GAVI SAYS COVAX FACILITY NOTIFIED PARTICIPATING ECONOMIES THAT DELIVERIES OF DOSES FROM SERUM INSTITUTE OF INDIA (SII) TO BE DELAYED IN MARCH & APRIL * GAVI SAYS DELAYS IN SECURING SUPPLIES OF SII-PRODUCED COVID-19 VACCINE DOSES ARE DUE TO INCREASED DEMAND FOR COVID-19 VACCINES IN INDIA
* GAVI SAYS COVAX AND THE GOVERNMENT OF INDIA REMAIN IN DISCUSSIONS TO ENSURE SOME SUPPLIES ARE COMPLETED DURING MARCH AND APRIL * GAVI SAYS COVAX HAS NOTIFIED ALL AFFECTED ECONOMIES OF POTENTIAL DELAYS
* GAVI SAYS COVAX INFORMED PARTICIPANTS ALLOCATED ASTRAZENECA-MANUFACTURED DOSES THAT SOME FIRST DELIVERIES DUE IN MARCH NOW SET TO TAKE PLACE IN APRIL * GAVI SAYS ASTRAZENECA IS WORKING TO ENABLE INITIAL SUPPLY TO 82 COUNTRIES THROUGH COVAX IN THE COMING WEEKS Source text : https://bit.ly/2NUTIEY
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