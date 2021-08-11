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BRIEF-EMA Provides Safety Updates On COVID-19 Vaccines

Reuters | Updated: 11-08-2021 20:03 IST | Created: 11-08-2021 20:02 IST
BRIEF-EMA Provides Safety Updates On COVID-19 Vaccines
Representative image Image Credit: ANI

European Medicines Agency: * EMA: EMA PUBLISHED NEW SAFETY UPDATES FOR COMIRNATY, COVID-19 VACCINE JANSSEN, SPIKEVAX AND VAXZEVRIA: 11/08/2021

* EMA SAYS PRAC STARTED ASSESSMENT OF ERYTHEMA MULTIFORME TO ESTABLISH WHETHER IT IS A SIDE EFFECT OF PFIZER'S COVID-19 VACCINE COMIRNATY * EMA SAYS PRAC STARTED AN ASSESSMENT OF GLOMERULONEPHRITIS TO ESTABLISH WHETHER THEY MAY BE SIDE EFFECTS OF PFIZER'S COVID-19 VACCINE COMIRNATY

* EMA -ASSESSMENT OF GLOMERULONEPHRITIS AND NEPHROTIC SYNDROME, ERYTHEMA MULTIFORME TO ESTABLISH IF THEY MAY BE SIDE EFFECTS OF MODERNA COVID-19 VACCINE

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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