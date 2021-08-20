BRIEF-AstraZeneca Says Alexion Discontinuing Ultomiris Phase III ALS Trial
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - UPDATE ON ULTOMIRIS PHASE III ALS TRIAL
* ASTRAZENECA - ALEXION IS DISCONTINUING CHAMPION-ALS, GLOBAL PHASE III CLINICAL TRIAL OF ULTOMIRIS * ASTRAZENECA - ALEXION IS DISCONTINUING CHAMPION-ALS, GLOBAL PHASE III CLINICAL TRIAL OF ULTOMIRIS (RAVULIZUMAB) IN ADULTS WITH AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
* ASTRAZENECA - THIS DECISION IS BASED ON THE RECOMMENDATION OF THE INDEPENDENT DATA MONITORING COMMITTEE (IDMC) * ASTRAZENECA - NO NEW SAFETY FINDINGS WERE OBSERVED AND DATA WERE CONSISTENT WITH THE ESTABLISHED SAFETY PROFILE OF ULTOMIRIS
* ASTRAZENECA - IDMC RECOMMENDED THAT TRIAL BE DISCONTINUED DUE TO LACK OF EFFICACY Source text for Eikon: Further company coverage:
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