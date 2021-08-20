Left Menu

BRIEF-AstraZeneca Says AZD7442 Prophylaxis Trial Met Primary Endpoint

Reuters | Updated: 20-08-2021 11:48 IST | Created: 20-08-2021 11:44 IST
BRIEF-AstraZeneca Says AZD7442 Prophylaxis Trial Met Primary Endpoint
Representative Image Image Credit: Flickr

AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - AZD7442 PROPHYLAXIS TRIAL MET PRIMARY ENDPOINT

* ASTRAZENECA PLC - AZD7442 PROPHYLAXIS TRIAL MET PRIMARY ENDPOINT * ASTRAZENECA - 77% REDUCED RISK OF DEVELOPING SYMPTOMATIC COVID-19

* ASTRAZENECA - FIRST LONG-ACTING ANTIBODY COMBINATION TO PREVENT COVID-19 * ASTRAZENECA - THERE WERE NO CASES OF SEVERE COVID-19 OR COVID-19-RELATED DEATHS IN THOSE TREATED WITH AZD7442

* ASTRAZENECA - IN THE PLACEBO ARM, THERE WERE THREE CASES OF SEVERE COVID-19, WHICH INCLUDED TWO DEATHS. * ASTRAZENECA - MORE THAN 75% OF PARTICIPANTS HAD CO-MORBIDITIES, WHICH INCLUDE CONDITIONS THAT HAVE BEEN REPORTED TO CAUSE A REDUCED IMMUNE RESPONSE TO VACCINATION

* ASTRAZENECA - LAAB WAS WELL TOLERATED AND PRELIMINARY ANALYSES SHOW ADVERSE EVENTS WERE BALANCED BETWEEN PLACEBO AND AZD7442 GROUPS * ASTRAZENECA - WILL PREPARE REGULATORY SUBMISSION OF PROPHYLAXIS DATA TO HEALTH AUTHORITIES FOR POTENTIAL EMERGENCY USE AUTHORISATION

* ASTRAZENECA: PRELIMINARY 'IN VITRO' FINDINGS FROM INVESTIGATORS SHOW AZD7442 NEUTRALISES RECENT EMERGENT SARS-COV-2 VIRAL VARIANTS, INCLUDING DELTA VARIANT Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Magnets could offer better control of prosthetic limbs: Study

Magnets could offer better control of prosthetic limbs: Study

 United States
2
New study finds plastics are a tad rubbery, paving way for better products

New study finds plastics are a tad rubbery, paving way for better products

 United States
3
Health News Roundup: U.S. to require nursing home employees to get COVID-19 shots; Cancer patients' own cells used in 3D printed tumours to test treatments and more

Health News Roundup: U.S. to require nursing home employees to get COVID-19 ...

 Global
4
OnlyFans to ban content showing 'sexually explicit conduct'

OnlyFans to ban content showing 'sexually explicit conduct'

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

With Delta ravaging hospitals, Africa and Asia need both Covid treatments and vaccines

Kazakhstan: the EU’s rare earth opportunity

IoT redefining the way healthcare is delivered

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021