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BRIEF-Pfizer Says In Overall Study Population Through Day 28, No Deaths Were Reported In Patients Who Received Co's Covid-19 Oral Antiviral Candidate

Reuters | Updated: 05-11-2021 18:57 IST | Created: 05-11-2021 18:57 IST
BRIEF-Pfizer Says In Overall Study Population Through Day 28, No Deaths Were Reported In Patients Who Received Co's Covid-19 Oral Antiviral Candidate

PFIZER: * PFIZER’S EXPERIMENTAL COVID-19 ORAL ANTIVIRAL TREATMENT CUT RISK OF HOSPITALIZATION OR DEATH BY 89% IN INTERIM ANALYSIS OF PHASE 2/3 STUDY

* PFIZER - AT RECOMMENDATION OF INDEPENDENT SAFETY BOARD, WILL CEASE FURTHER STUDY ENROLLMENT DUE TO OVERWHELMING EFFICACY FROM INTERIM RESULTS * PFIZER - PLANS TO SUBMIT DATA FROM INTERIM ANALYSIS OF STUDY AS PART OF ONGOING ROLLING SUMISSION TO FDA FOR EUA AS SOON AS POSSIBLE

* PFIZER - IN OVERALL STUDY POPULATION THROUGH DAY 28, NO DEATHS WERE REPORTED IN PATIENTS WHO RECEIVED CO'S COVID-19 ORAL ANTIVIRAL CANDIDATE Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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