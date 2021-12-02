Left Menu

BRIEF-UK MHRA Approves GSK-Vir's Covid-19 Treatment Xevudy (Sotrovimab)

Reuters | London | Updated: 02-12-2021 12:41 IST | Created: 02-12-2021 12:39 IST
BRIEF-UK MHRA Approves GSK-Vir's Covid-19 Treatment Xevudy (Sotrovimab)
Representative image Image Credit: Wikipedia
  • Country:
  • United Kingdom

UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA): * MHRA APPROVES XEVUDY (SOTROVIMAB), A COVID-19 TREATMENT FOUND TO CUT HOSPITALISATION AND DEATH BY 79%

* THIS MONOCLONAL ANTIBODY IS FOR PEOPLE WITH MILD TO MODERATE COVID-19 WHO ARE AT HIGH RISK OF DEVELOPING SEVERE DISEASE * IT IS TOO EARLY TO KNOW WHETHER THE OMICRON VARIANT HAS ANY IMPACT ON SOTROVIMAB'S EFFECTIVENESS BUT MHRA WILL WORK WITH COMPANY TO ESTABLISH THIS

* RECOMMENDS XEVUDY USE AS SOON AS POSSIBLE AND WITHIN FIVE DAYS OF SYMPTOM ONSET * SOTROVIMAB IS APPROVED FOR INDIVIDUALS AGED 12 AND ABOVE WHO WEIGH MORE THAN 40KG

* SOTROVIMAB IS NOT INTENDED TO BE USED AS A SUBSTITUTE FOR VACCINATION AGAINST COVID-19 * BASED ON THE CLINICAL TRIAL DATA, SOTROVIMAB IS MOST EFFECTIVE WHEN TAKEN DURING THE EARLY STAGES OF INFECTION

* MHRA RECOMMENDS SOTROVIMAB USE AS SOON AS POSSIBLE AND WITHIN FIVE DAYS OF SYMPTOM ONSET Source text for Eikon: [https://bit.ly/3rreeyn] Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
IDFC FIRST Bank debuts FIRST Private Infinite Card, India's first standalone metal debit card

IDFC FIRST Bank debuts FIRST Private Infinite Card, India's first standalone...

 India
2
Birla Estates to invest Rs 5500 cr to build housing proj in Mumbai; eyes Rs 10,500 cr sales bookings

Birla Estates to invest Rs 5500 cr to build housing proj in Mumbai; eyes Rs ...

 India
3
NASA's first two-way optical communications relay satellite launching this week

NASA's first two-way optical communications relay satellite launching this w...

 United States
4
UPDATE 1-Citing debris risk, NASA delays spacewalk to fix space station antenna

UPDATE 1-Citing debris risk, NASA delays spacewalk to fix space station ante...

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Kazakhstan and the EU explore a deeper partnership

New partnerships forming in fight against Sahelian insurgency

The strange case of Africa’s stolen IP addresses

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021