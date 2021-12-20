Left Menu

BRIEF-Moderna Announces Preliminary Booster Data, Updates Strategy To Address Omicron Variant

Reuters | Updated: 20-12-2021 15:42 IST | Created: 20-12-2021 15:34 IST
BRIEF-Moderna Announces Preliminary Booster Data, Updates Strategy To Address Omicron Variant
Representative Image Image Credit: ANI

* MODERNA ANNOUNCES PRELIMINARY BOOSTER DATA AND UPDATES STRATEGY TO ADDRESS OMICRON VARIANT

* MODERNA INC- AUTHORIZED 100 ΜICROGRAM BOOSTER DOSE OF MRNA-1273 INCREASES OMICRON NEUTRALIZING ANTIBODY LEVELS APPROXIMATELY 83-FOLD‍​ * MODERNA INC - 100 ΜICROGRAM BOOSTER DOSE OF MRNA-1273 WAS GENERALLY SAFE AND WELL TOLERATED

* MODERNA INC - AUTHORIZED BOOSTER (50 ΜICROGRAM OF MRNA-1273) INCREASES OMICRON NEUTRALIZING ANTIBODY LEVELS APPROXIMATELY 37-FOLD * MODERNA- ‍​WILL ALSO CONTINUE TO DEVELOP AN OMICRON-SPECIFIC VARIANT VACCINE THAT IT EXPECTS TO ADVANCE INTO CLINICAL TRIALS IN EARLY 2022

* MODERNA -THERE WAS A TREND TOWARD SLIGHTLY MORE FREQUENT ADVERSE REACTIONS FOLLOWING 100 ΜICROGRAM BOOSTER DOSE RELATIVE TO 50 ΜICROGRAM DOSE‍​ * MODERNA INC - ‍​WILL EVALUATE INCLUDING OMICRON IN ITS MULTIVALENT BOOSTER PROGRAM Source text for Eikon: [ID: nBwbQXMdda] Further company coverage: [ ]

Also Read: The one-shot Sputnik Light vaccine authorized in Argentina as a standalone vaccine and a booster shot

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Science News Roundup: This subterranean creature has 1,306 legs. Yes, that's a record.; Antibodies weak vs Omicron; treatment may help patients on ventilators

Science News Roundup: This subterranean creature has 1,306 legs. Yes, that's...

 Global
2
Breakthrough discovery for treatment for kids suffering from autism, epilepsy

Breakthrough discovery for treatment for kids suffering from autism, epileps...

 United States
3
World News Roundup: Philippines reports dozens more deaths from Typhoon Rai; France not planning to extend Christmas holidays due to COVID - minister and more

World News Roundup: Philippines reports dozens more deaths from Typhoon Rai;...

 Global
4
Wearable biosensors may help patients with complex health issues

Wearable biosensors may help patients with complex health issues

 Canada

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Kazakhstan and the EU explore a deeper partnership

New partnerships forming in fight against Sahelian insurgency

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021