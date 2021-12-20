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BRIEF-EMA Recommends Nuvaxovid For Authorisation In The EU

Reuters | Updated: 20-12-2021 18:35 IST | Created: 20-12-2021 18:35 IST
BRIEF-EMA Recommends Nuvaxovid For Authorisation In The EU

European Medicines Agency: * EMA: EMA RECOMMENDS NUVAXOVID FOR AUTHORISATION IN THE EU

* EMA: HAS RECOMMENDED GRANTING A CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION FOR NOVAVAX’S COVID-19 VACCINE TO PREVENT COVID-19 IN PEOPLE FROM 18 YEARS OF AGE * EMA: NOVAVAX SHOT IS THE FIFTH VACCINE RECOMMENDED IN THE EU FOR PREVENTING COVID-19

* EMA SAYS CONCLUDED THAT THE DATA ON THE VACCINE WERE ROBUST AND MET THE EU CRITERIA FOR EFFICACY, SAFETY AND QUALITY * EMA: SIDE EFFECTS OBSERVED WITH NUVAXOVID IN THE STUDIES WERE USUALLY MILD OR MODERATE AND CLEARED WITHIN A COUPLE OF DAYS AFTER VACCINATION Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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