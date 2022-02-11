BRIEF-EMA Says It Is Assessing Reported Menstrual Issues With Comirnaty, Spikevax Shots
European Medicines Agency: * EMA: PRAC ASSESSING REPORTED CASES OF HEAVY MENSTRUAL BLEEDING & ABSENCE OF MENSTRUATION WITH COVID-19 VACCINES COMIRNATY AND SPIKEVAX
* EMA SAYS PRAC DECIDED TO REQUEST AN IN-DEPTH EVALUATION OF ALL AVAILABLE DATA ON PERIOD IRREGULARITIES, INCLUDING REPORTS FROM SPONTANEOUS REPORTING SYSTEMS * EMA - AT THIS STAGE, IT IS NOT YET CLEAR WHETHER THERE IS A CAUSAL LINK BETWEEN THE COVID-19 VACCINES AND THE REPORTS OF HEAVY PERIODS OR AMENORRHEA
* EMA - NO EVIDENCE TO SUGGEST THAT COVID-19 VACCINES AFFECT FERTILITY. * EMA STARTS SAFETY REVIEW OF JANUS KINASE INHIBITORS FOR INFLAMMATORY DISORDERS Further company coverage:
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