Tennis-French Open order of play on Monday

Order of play on the main show courts on the second day of the French Open on Monday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHARTIER

1-Iga Swiatek (Poland) v Lesia Tsurenko (Ukraine) Diane Parry (France) v 2-Barbora Krejcikova (Czech Republic)

Jordan Thompson (Australia) v 5-Rafa Nadal (Spain) 1-Novak Djokovic (Serbia) v Yoshihito Nishioka (Japan)

COURT SUZANNE-LENGLEN 27-Amanda Anisimova (United States) v Naomi Osaka (Japan)

Stan Wawrinka (Switzerland) v Corentin Moutet (France) 5-Anett Kontaveit (Estonia) v Ajla Tomljanovic (Australia)

Lloyd Harris (South Africa) v Richard Gasquet (France) COURT SIMONNE-MATHIEU

Oceane Dodin (France) v Andrea Petkovic (Germany) 10-Cameron Norrie (Britain) v Manuel Guinard (France)

Linda Noskova (Czech Republic) v 12-Emma Raducanu (Britain) Benoit Paire (France) v Ilya Ivashka

