Tennis-Australian Open 2023: order of play on Thursday

Order of play on the main showcourt on the 11th day of the Australian Open on Thursday (prefix number denotes seeding): * Day session: From 11 a.m. local time (0000 GMT)

* Night session: From 7:30 p.m. local time (0830 GMT) ROD LAVER ARENA

Men's doubles Jeremy Chardy (France)/Fabrice Martin (France) v Hugo Nys (Monaco) v Jan Zielinski (Poland)

Rinky Hijikata (Australia)/Jason Kubler (Australia) v Marcel Granollers (Spain) v Horacio Zeballos (Argentina) Night session

22-Elena Rybakina (Kazakhstan) v 24-Victoria Azarenka (Belarus) Magda Linette (Poland) v 5-Aryna Sabalenka (Belarus)

