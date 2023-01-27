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BRIEF-EMA Says CHMP Recommends Granting Marketing Authorisation For Sotyktu For Treatment Of Moderate To Severe Plaque Psoriasis In Adults

Reuters | Updated: 27-01-2023 17:01 IST | Created: 27-01-2023 16:48 IST
BRIEF-EMA Says CHMP Recommends Granting Marketing Authorisation For Sotyktu For Treatment Of Moderate To Severe Plaque Psoriasis In Adults
Representative image Image Credit: ANI

European Medicines Agency (EMA): * EMA- EMA'S CHMP RECOMMENDED GRANTING A MARKETING AUTHORISATION FOR SOTYKTU FOR TREATMENT OF MODERATE TO SEVERE PLAQUE PSORIASIS IN ADULTS

* EMA-CHMP ADOPTED POSITIVE OPINIONS FOR DAPAGLIFLOZIN VIATRIS (DAPAGLIFLOZIN) FOR TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS, HEART FAILURE, KIDNEY DISEASE * EMA-CHMP ADOPTED POSITIVE OPINIONS FOR TOLVAPTAN TO TREAT LOW BLOOD SODIUM LEVELS CAUSED BY SYNDROME OF INAPPROPRIATE ANTIDIURETIC HORMONE SECRETION

* EMA- CHMP RECOMMENDED REFUSAL OF A MARKETING AUTHORISATION FOR SOHONOS FOR TREATMENT OF FIBRODYSPLASIA OSSIFICANS PROGRESSIVA * EMA: CHMP ADOPTED POSITIVE OPINIONS FOR SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE SUN FOR THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS

* EMA- CHMP RECOMMENDED CONVERTING CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION OF COVID-19 TREATMENT PAXLOVID TO A STANDARD MARKETING AUTHORISATION Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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