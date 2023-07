Tennis-Wimbledon 2023: Order of play on Wednesday

Order of play on the main show courts on the third day of the Wimbledon championships on Wednesday (prefix number denotes seeding): CENTRE COURT (1230 GMT)

11-Daria Kasatkina (Russia) v Jodie Burrage (Britain) 1-Iga Swiatek (Poland) v Sara Sorribes Tormo (Spain)

Jordan Thompson (Australia) v 2-Novak Djokovic (Serbia) COURT ONE (1200 GMT)

3-Daniil Medvedev (Russia) v Arthur Fery (Britain) Heather Watson (Britain) v 10-Barbora Krejcikova (Czech Republic)

8-Jannik Sinner (Italy) v Diego Schwartzman (Argentina) COURT TWO (1000 GMT)

8-Maria Sakkari(Greece) v Marta Kostyuk(Ukraine) 9-Taylor Fritz (U.S.) v Yannick Hanfmann (Germany)

Suspended, Fritz leads 6-4 2-6 4-6 7-5 3-2 Dominic Thiem (Austria) v 5-Stefanos Tsitsipas (Greece)

Suspended, Thiem leads 6-3 3-4 19-Alexander Zverev (Germany) v Gijs Brouwer (Netherlands)

Nadia Podoroska (Argentina) v 19-Victoria Azarenka(Belarus)

