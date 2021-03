Scoreboard: 2nd India-South Africa women's ODI

India Women Innings: Jemimah Rodrigues b Ismail 9 Smriti Mandhana not out 80 Punam Raut not out 62 Extras: (NB-1, W-8) 9 Total: (For 1 wickets in 28.4 overs) 160 Fall of wickets: 1-22 Bowling: Shabnim Ismail 6-0-46-1, Marizanne Kapp 6-1-8-0, Ayabonga Khaka 7-1-23-0, Nonkululeko Mlaba 3-0-29-0, Sune Luus 4-0-28-0, Nadine de Klerk 2.4-0-26-0. PTI SSC SSC SSC

