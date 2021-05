IPL Scoreboard: RR vs SRH

Sunrisers Hyderabad Innings: Manish Pandey b Mustafizur 31 Jonny Bairstow c Anuj Rawat b Rahul Tewatia 30 Kane Williamson c Chris Morris b Kartik Tyagi 20 Vijay Shankar c Miller b Chris Morris 8 Kedar Jadhav b Chris Morris 19 Mohammad Nabi c Anuj Rawat b Mustafizur 17 Abdul Samad c Anuj Rawat b Chris Morris 10 Rashid Khan c Chris Morris b Mustafizur 0 Bhuvneshwar Kumar not out 14 Sandeep Sharma not out 8 Extras: (LB-1, W-7) Total: (8 wkts, 20 Overs) 165 Fall of Wickets: 57-1, 70-2, 85-3, 105-4, 127-5, 142-6, 142-7, 143-8 Bowler: Kartik Tyagi 4-0-32-1, Mustafizur Rahman 4-0-20-3, Chetan Sakariya 4-0-38-0, Chris Morris 4-0-29-3, Rahul Tewatia 4-0-45-1.

