IPL Scoreboard: DC vs PBKS

Delhi Capitals Innings: Prithvi Shaw b Harpreet Brar 39 Shikhar Dhawan not out 69 Steven Smith c Malan b Riley Meredith 24 Rishabh Pant c Mayank Agarwal b Chris Jordan 14 Shimron Hetmyer not out 16 Extras: (LB-2, W-3) 5 Total: (3 wkts, 17.4 Overs) 167 Fall of Wickets: 63-1, 111-2, 147-3.

Bowler: Riley Meredith 3.4-0-35-1, Mohammed Shami 3-0-37-0, Ravi Bishnoi 4-0-42-0, Chris Jordan 2-0-21-1, Harpreet Brar 3-0-19-1, Deepak Hooda 2-0-11-0.

