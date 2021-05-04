BRIEF-Pfizer CEO Says Hopeful India Will Change Policy About Local COVID-19 Vaccine Trials

BRIEF-Pfizer CEO Says Hopeful India Will Change Policy About Local COVID-19 Vaccine TrialsReuters | New Delhi | Updated: 04-05-2021 21:13 IST | Created: 04-05-2021 21:12 IST
Pfizer Inc: * PFIZER INC CEO SAYS BELIEVES IT IS LIKELY ANNUAL OR REGULAR COVID-19 VACCINATIONS WILL BE REQUIRED
* PFIZER INC CEO SAYS HOPEFUL THAT INDIAN GOVERNMENT WILL CHANGE POLICY ABOUT CONDUCTING LOCAL TRIALS FOR APPROVAL OF COVID-19 VACCINES * PFIZER CEO BOURLA SAYS HOPEFUL WILL FIND A PATH FORWARD WITH INDIAN GOVERNMENT TO PROVIDE VACCINES TO INDIA Further company coverage:
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