BRIEF-Fed's Mester: Highlights from Q&A at Boston Economics Club

BRIEF-Fed's Mester: Highlights from Q&A at Boston Economics ClubReuters | Updated: 05-05-2021 22:37 IST | Created: 05-05-2021 22:34 IST
* FED'S MESTER: INFLATION IN NEAR TERM WILL RISE ABOVE 2%
* FED'S MESTER: FACTORS THAT HAVE KEPT INFLATION LOW HAVE NOT GONE AWAY IN THE PANDEMIC * FED'S MESTER: TO SOME EXTENT WE WANT INFLATION EXPECTATIONS TO RISE A BIT BUT ANCHORED AT LEVEL CONSISTENT WITH OUR GOAL
* FED'S MESTER: NOT TOO CONCERNED THAT INFLATION WILL GET OUT OF HAND * FED'S MESTER: ASKED ABOUT PURCHASES OF MORTGAGE-BONDS, SAYS WE WERE BUYING THESE BECAUSE OF DISRUPTIONS IN THE BOND MARKET
* FED'S MESTER: WE DID NOT WANT A FINANCIAL ISSUE ON TOP OF THE PANDEMIC * FED'S MESTER: THESE DIFFER FROM MBS PURCHASES IN THE PREVIOUS FINANCIAL CRISIS, WHICH WAS CENTERED ON THE HOUSING MARKET
* FED'S MESTER: SUPPLY CHAIN ISSUES IN THE CLEVELAND DISTRICT ARE ACCENTUATED BECAUSE OF HEAVY PRESENCE OF AUTO INDUSTRY
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)