FACTBOX-Tennis-List of U.S. Open women's singles champions

List of U.S. Open women's singles champions since tennis turned professional in 1968: 2020 - Naomi Osaka (Japan) beat Victoria Azarenka (Belarus) 1-6 6-3 6-3

2019 - Bianca Andreescu (Canada) beat Serena Williams (U.S.) 6-3 7-5 2018 - Osaka beat Serena Williams (U.S.) 6-2 6-4

2017 - Sloane Stephens (U.S.) beat Madison Keys (U.S.) 6-3 6-0 2016 - Angelique Kerber (Germany) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 6-3 4-6 6-4

2015 - Flavia Pennetta (Italy) beat Roberta Vinci (Italy) 7-6(4) 6-2 2014 - Serena Williams (U.S.) beat Caroline Wozniacki (Denmark) 6-3 6-3

2013 - Serena Williams beat Victoria Azarenka (Belarus) 7-5 6-7(6) 6-1 2012 - Serena Williams beat Azarenka 6-2 2-6 7-5

2011 - Samantha Stosur (Australia) beat Serena Williams 6-2 6-3 2010 - Kim Clijsters (Belgium) beat Vera Zvonareva (Russia) 6-2 6-1

2009 - Clijsters beat Wozniacki 7-5 6-3 2008 - Serena Williams beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-4 7-5

2007 - Justine Henin (Belgium) beat Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-1 6-3 2006 - Maria Sharapova (Russia) beat Henin 6-4 6-4

2005 - Clijsters beat Mary Pierce (France) 6-3 6-1 2004 - Kuznetsova beat Elena Dementieva (Russia) 6-3 7-5

2003 - Henin beat Clijsters 7-5 6-1 2002 - Serena Williams beat Venus Williams (U.S.) 6-4 6-3

2001 - Venus Williams beat Serena Williams 6-2 6-4 2000 - Venus Williams beat Lindsay Davenport (U.S.) 6-4 7-5

1999 - Serena Williams beat Martina Hingis (Switzerland) 6-3 7-6 1998 - Davenport beat Hingis 6-3 7-5

1997 - Hingis beat Venus Williams 6-0 6-4 1996 - Steffi Graf (Germany) beat Monica Seles (U.S.) 7-5 6-4

1995 - Graf beat Seles 7-6 0-6 6-3 1994 - Arantxa Sanchez-Vicario (Spain) beat Graf 1-6 7-6 6-4

1993 - Graf beat Helena Sukova (Czech Republic) 6-3 6-3 1992 - Seles beat Sanchez-Vicario 6-3 6-3

1991 - Seles (Yugoslavia) beat Martina Navratilova (U.S.) 7-6 6-1 1990 - Gabriela Sabatini (Argentina) beat Graf 6-2 7-6

1989 - Graf beat Navratilova 3-6 7-5 6-1 1988 - Graf beat Sabatini 6-3 3-6 6-1

1987 - Navratilova beat Graf 7-6 6-1 1986 - Navratilova beat Sukova 6-3 6-2

1985 - Hana Mandlikova (Czechoslovakia) beat Navratilova 7-6 1-6 7-6 1984 - Navratilova beat Chris Evert-Lloyd 4-6 6-4 6-4

1983 - Navratilova beat Evert-Lloyd 6-1 6-3 1982 - Evert-Lloyd beat Mandlikova 6-3 6-1

1981 - Tracy Austin (U.S.) beat Navratilova 1-6 7-6 7-6 1980 - Evert-Lloyd beat Mandlikova 5-7 6-1 6-1

1979 - Austin beat Evert-Lloyd 6-4 6-3 1978 - Evert beat Pam Shriver (U.S.) 7-5 6-4

1977 - Evert beat Wendy Turnbull (Australia) 7-6 6-2 1976 - Evert beat Evonne Goolagong (Australia) 6-3 6-0

1975 - Evert beat Goolagong 5-7 6-4 6-2 1974 - Billie Jean King (U.S.) beat Goolagong 3-6 6-3 7-5

1973 - Margaret Smith Court (Australia) beat Goolagong 7-6 5-7 6-2 1972 - King beat Kerry Melville (Australia) 6-3 7-5

1971 - King beat Rosemary Casals (U.S.) 6-4 7-6 1970 - Smith Court beat Casals 6-2 2-6 6-1

1969 - Smith Court beat Nancy Richey (U.S.) 6-2 6-2 1968 - Virginia Wade (Britain) beat King 6-4 6-4