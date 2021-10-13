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BRIEF-U.S. NHTSA Asked Tesla To Provide Additional Information For Its Defect Investigation Of Autopilot And Incidents Where First Responders Were Present

Reuters | Updated: 13-10-2021 18:32 IST | Created: 13-10-2021 18:15 IST
BRIEF-U.S. NHTSA Asked Tesla To Provide Additional Information For Its Defect Investigation Of Autopilot And Incidents Where First Responders Were Present
Representative Image Image Credit: Flickr

* U.S. NHTSA ASKED TESLA TO PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION FOR ITS DEFECT INVESTIGATION OF AUTOPILOT AND INCIDENTS WHERE FIRST RESPONDERS WERE PRESENT

* NHTSA POSTED TWO DOCUMENTS REQUIRING TESLA TO PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION TO THE AGENCY * U.S. NHTSA SAYS SECOND DOCUMENT IS SPECIAL ORDER THAT COMPELS TESLA TO PROVIDE INFO ABOUT NON-DISCLOSURE AGREEMENTS BETWEEN TESLA & ITS VEHICLE OWNERS

* U.S. NHTSA SAYS REQUEST LETTER ALSO REQUIRES TESLA TO PROVIDE INFORMATION ABOUT EXPANSION OF ITS FSD EARLY ACCESS BETA RELEASE PROGRAM Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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