BRIEF-U.S. NHTSA Asked Tesla To Provide Additional Information For Its Defect Investigation Of Autopilot And Incidents Where First Responders Were Present
* U.S. NHTSA ASKED TESLA TO PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION FOR ITS DEFECT INVESTIGATION OF AUTOPILOT AND INCIDENTS WHERE FIRST RESPONDERS WERE PRESENT
* NHTSA POSTED TWO DOCUMENTS REQUIRING TESLA TO PROVIDE ADDITIONAL INFORMATION TO THE AGENCY * U.S. NHTSA SAYS SECOND DOCUMENT IS SPECIAL ORDER THAT COMPELS TESLA TO PROVIDE INFO ABOUT NON-DISCLOSURE AGREEMENTS BETWEEN TESLA & ITS VEHICLE OWNERS
* U.S. NHTSA SAYS REQUEST LETTER ALSO REQUIRES TESLA TO PROVIDE INFORMATION ABOUT EXPANSION OF ITS FSD EARLY ACCESS BETA RELEASE PROGRAM Further company coverage:
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